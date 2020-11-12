Türk Kızılay Sudan'da sel mağdurlarına gıda yardımı dağıttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türk Kızılay Sudan'da sel mağdurlarına gıda yardımı dağıttı

12.11.2020 21:39 | Son Güncelleme: 12.11.2020 21:42
Türk Kızılay Sudan'da sel mağdurlarına gıda yardımı dağıttı

Türk Kızılay, başkent Hartum'un kuzeyindeki Bahri ilinde sel mağduru ailelere 700 gıda paketi dağıttı.

Türk Kızılay, başkent Hartum'un kuzeyindeki Bahri ilinde sel mağduru ailelere 700 gıda paketi dağıttı.

Türk Kızılay, Sudan'da yağmur mevsimindeki sellerden etkilenen ailelere gıda yardımlarını sürdürüyor.

Türk Kızılay Sudan Delegasyon Başkanı Serdar Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Hartum'un kuzeyindeki Bahri ilinin Tumaniyyet, Vavsi ve Doğu Şimbat bölgelerinde 700 gıda paketini selden zarar gören ailelere teslim ettiklerini belirtti.

Ülkede haziran-eylül ayları arası etkili yağışlar ve Nil Nehri'nin taşması sonucu her yıl onlarca kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi evsiz kalıyor.

Sudan İçişleri Bakanlığı, şiddetli yağışların neden olduğu sel ve taşkınlar sonucu 138 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Seller nedeniyle 100 binden fazla ev kısmen ya da tamamen kullanılamaz hale gelirken 56 kişi yaralanmıştı.

Sudan Savunma ve Güvenlik Konseyi, felaket nedeniyle 5 Eylül'de 3 ay süreyle acil durum ilan etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abbas M. Idris

İlgili Haberler

Şahinbey'den İzmir'deki depremzedelere gıda yardımı
Şahinbey'den İzmir'deki depremzedelere gıda yardımı
Nevşehir'den İzmir'e bir tır gıda yardımı gönderildi
Nevşehir'den İzmir'e bir tır gıda yardımı gönderildi
Kemer'den İzmir'e 9 ton gıda yardımı
Kemer'den İzmir'e 9 ton gıda yardımı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Özgür Özel Murat Kurum Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Madonna Şener Şen Cansu Dere Caner Cindoruk
Spor Falcao Ozan Tufan Deniz Türüç Mehmet Topal Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kaza Milli Medya Hırvatistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türk Kızılay Sudan'da sel mağdurlarına gıda yardımı dağıttı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.11.2020 21:52:39. #1.14#
title