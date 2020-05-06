Türk Kızılay, Sudan'da 4 bin gıda paketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

Türk Kızılay, ramazan yardımları kapsamında Sudan'da ihtiyaç sahiplerine 224 gıda kolisi dağıttı.

Türk Kızılay, ramazan yardımları kapsamında Sudan'da ihtiyaç sahiplerine 224 gıda kolisi dağıttı.

Türk Kızılay Sudan ekibi, başkent Hartum'un Lamab bölgesindeki çadır kentte, 80, Bahri'deki erkek ve Hartum 2'deki kadın huzur evine 10'ar, bir Kur'an kursu ve yetimhaneye 50 gıda paketi ulaştırdı.

Başkentin Kalakle bölgesindeki bir yetimhaneye 10, Ceberona Mahallesi'ndeki göçmenlere de hayırseverlerin bağışladıkları 64 gıda paketi teslim edildi.

Türk Kızılay Sudan Delegasyonu Başkanı Serdar Yılmaz, ramazan ayının başından bu yana 4 bin gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını belirtti.

Ramazan faaliyetlerini "Dertler Paylaştıkça Bitecek Yeter ki İnan Buna" sloganıyla başlatan Türk Kızılay, ramazan boyunca Sudanlılara 5 bin gıda kolisi ulaştırmayı hedefliyor.

Kaynak: AA