Türk Kızılay, stoktaki azalma nedeniyle kan bağışı bekliyor

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, ulusal kan stoklarının 50 binin üzerinde olması gerektiğini belirterek, "Üzülerek ifade etmek gerekirse 28 bin civarında şu anda kan stokumuz bulunuyor. Kan bağışçılarımızı da bu dönemlerde biraz daha kan bağışıyla ilgili fedakarlığa davet ediyoruz." dedi.

Kınık, Türk Kızılay Güngören Şube Başkanlığı'nda gazetecilere ramazan yardımları ile kan ve plazma bağışları konularına ilişkin açıklama yaptı.

Ramazan kapsamında aşevlerinin çalıştığını, ihtiyaç sahiplerine ramazan kolilerinin yanı sıra zekat, fidye, fitrelerin ulaştırılmaya devam edildiğini anlatan Kınık, şu bilgileri verdi:

"8 milyon ihtiyaç sahibine ulaşma hedefiyle yola çıkmıştık. Bağış hedeflerimiz ramazanın sonuna yaklaşmamış olmamıza rağmen şu anda yüzde 106'larda, yani hedeflediğimiz bağıştan daha fazla teveccüh oldu. 88 milyon lira gibi bir hedef koymuştuk, bugün itibarıyla 95 milyon lira gibi bir bağış geldi. Dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine daha fazla yardım ulaştırabileceğiz. Öz kaynaklarımızla beraber de 225 milyon liralık bağış ve yardım destek paketimiz şu anda aktif şekilde şubelerimiz tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor."

Kınık, 1,3 milyon parça tekstil eşyasının ihtiyaç sahiplerine bayramlık olarak ulaştırıldığını dile getirerek, "Şu ana kadar yaklaşık 1 milyonu sevk edildi şubelerimize ve şubelerimiz tarafından paketleniyor. Özellikle yavrularımızın beden ölçülerine göre bayramlık hediye paketlerine dönüştürülüyor ve 400 bin civarındaki ihtiyaç sahibi insanımıza bayramlık olarak ulaştırılıyor. Her ne kadar kapanma sürecinde olsak da insanların bu bayramda kendi aile ortamlarında bile bayramlıklarını giyerek bayram sabahına kalkmaları bizim açımızdan da mutluluk verici bir husus." diye konuştu.

Kızılayın ihtiyaç sahipleri ile bağışçıları buluşturan köprü vazifesi olduğuna değinen Kınık, şunları söyledi:

"Özellikle son günler zekat ve fitreler için çok çok önemli. Kızılay bir sistem kurdu; cep telefonu mesaj hattı aracılığıyla vatandaşlar Kızılay aracılığıyla fitreleri ihtiyaç sahiplerine verebiliyor. 28 liralık bir fitre bedeli var. 'Fitre' yazıp 1877'ye kısa mesaj gönderdiklerinde Kızılay bunu ihtiyaç sahiplerine ivedi olarak ulaştırıyor. Aynı zamanda fidye dediğimiz orucunu tutamamış ama tutamadığı gün sayısı kadar yoksul doyurması gereken insanlarımız da 'Fidye' yazarak tutamadığı gün sayısı kadar mesajı 1877'ye gönderdiklerinde 28 liralık asgari fidye bedellerini ödemiş oluyorlar. Ramazan paylaşma ve zekat ayı. Zekatlar açısından da bütün bankacılık uygulamalarından ve Kızılay internet sitesi üzerinden de zekatlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabiliyor, Kızılay zekat müessesesi aracılığıyla."

"Şu ana kadar 140 bin civarında immün plazma bileşeni hastalara nakledildi"

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kovid-19 küresel salgını ve ramazan ayının etkisi ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle oluşan seyahat kısıtlarının kan bağışlarında aşağı yönde eğilim oluşturduğuna değinirken, şunları kaydetti:

"Bizim her gün kıymetli bağışçılarımızdan 8-9 bin ünite kan toplamamız gerekiyor. Türkiye'nin 1500'e yakın hastanesi bu kanları her gün kullanıyor. Biz her bir ünite kanı 3 parçaya ayırıyoruz, eritrosit, trombosit ve plazma olarak. Yaklaşık 24-25 bin ünite kan bileşenini her gün hastanelere sevk etmek zorundayız. Ulusal kan stoklarımızın da 50 binin üzerinde her an havuzumuzda olması gerekiyor. Üzülerek ifade etmek gerekirse 28 bin civarında şu anda kan stokumuz bulunuyor. Kovid-19 nedeniyle artan bir kan sarfiyatından, immün plazma sarfiyatından bahsedebiliriz. Dolayısıyla değerli kan bağışçılarımızı da bu dönemlerde biraz daha kan bağışıyla ilgili fedakarlığa davet ediyoruz. Kan bağışçılarımız kanver.org internet sitemizden mobil randevu oluşturabiliyor. Kendilerine en yakın lokasyonu seçerek oluşturdukları mobil randevu çıktısını güvenlik güçlerimize gösterdiklerinde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf oluyorlar. Ramazan münasebetiyle kan bağış noktalarımız gece saat 01.00'e kadar açık. Sahurdan önce iftardan sonra kan bağışlarını da yapabilirler. Kovid-19 konusunda gerçekten pik yaşıyoruz. İmmün plazma, Kovid-19 geçirmiş hastaların pasif aşılamaları, immün plazmaları şu an çok çok önemli. Şu ana kadar 140 bin civarında immün plazma bileşeni hastalara nakledildi. Bu, özellikle iyileşme döneminde çok kritik bir destek. Halen ihtiyaç yüksek seviyelerde devam ediyor. Kovid-19 geçirmiş ve plazma verebilecek olan vatandaşlarımıza ulaştığımızda onlar da lütfen plazmalarını bağışlamaktan imtina etmesinler. Yoğun bakımlarda, servislerde aynı savaşı veren bugün çok ciddi hasta yükümüz var. Onlara da immün plazma bağışlarını ulaştırmaya çalışıyoruz. Kök hücre nakli bekleyen hastalarımız, yavrularımız var. Onlar için de kök hücre bağışlarımız devam etmekte."

