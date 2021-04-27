Türk Kızılay Sorgun Şubesi tam kapanma günlerinde de yardımlarını sürdürecek
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Türk Kızılay Sorgun Şubesi tam kapanma günlerinde de yardımlarını sürdürecek

Türk Kızılay Sorgun Şubesi tam kapanma günlerinde de yardımlarını sürdürecek
Anadolu Ajansı / Şahin Özmen - Haberler | Güncel

Türk Kızılay Sorgun Şubesinin 29 Nisan akşamı başlayıp, 17 Mayıs sabahına kadar sürecek tam kapanma günlerinde de yardımlarını sürdüreceği bildirildi.

Türk Kızılay Sorgun Şubesinin 29 Nisan akşamı başlayıp, 17 Mayıs sabahına kadar sürecek tam kapanma günlerinde de yardımlarını sürdüreceği bildirildi.

Türk Kızılay Sorgun Şubesi Başkanı Ali Ateşer, AA muhabirine, Kızılay'ın yardım paketlerinin ilçenin çeşitli noktalarındaki konteynerlerden dağıtıldığını ancak İçişleri Bakanlığının tam kapanma kararı nedeniyle yardımların vatandaşların evlerine teslim edileceğini belirtti.

Ateşer, Kızılay'ın her zaman vatandaşın yanında olduğunu vurgulayarak,"Türk Kızılay Sorgun Şubesi olarak 4'er kişiden oluşan 12 kişilik bir ekip kurduk. Bu ekiplerimizden ikisi mahalleleri dolaşıp, daha önce saptadığımız dar gelirli ailelerin evlerine kavurma, kıyma, pide, patates, soğan ve meyveden oluşan gıda paketlerini bırakırken, diğer bir ekibimiz ise Kovid-19 kurallarına uygun olarak Şakir Efendi Meydanı'nda vatandaşlara pide dağıtımına devam edecek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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