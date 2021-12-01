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Türk Kızılay Sorgun Şubesi'nden öğrencilere destek

AA / Şahin Özmen - Haberler | Güncel
Türk Kızılay Sorgun Şubesi'nden öğrencilere destek

Türk Kızılay Sorgun Şubesi tarafından Külhüyük ve Belencumafakılı köylerindeki okullarda öğrencilere kışlık giyecek ve süt dağıtıldı.

SORGUN, YOZGAT (AA) - Türk Kızılay Sorgun Şubesi tarafından Külhüyük ve Belencumafakılı köylerindeki okullarda öğrencilere kışlık giyecek ve süt dağıtıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, AA muhabirine, kış mevsimin kendini hissettirmesiyle Kızılay'ın yardımın önemli olduğunu söyledi.

Yardımdan dolayı Türk Kızılay Sorgun Şubesi Başkanı Ali Ateşer'e teşekkür eden Öcal, "Külhüyük Köyü Şehit Sait Özbek Ortaokulu ve Belencumafakılı İlkokulu'nda eğitim gören birinci ve ikinci sınıf öğrencilerine Türk Kızılay Sorgun Şubesi tarafından mont, kaban, başlık ve süt dağıtımı yapıldı. Şube başkanımız ve ekibine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Ateşer de Kızılay'ın sadece afetzedelerin değil, ihtiyaç sahibi ailelerin ve öğrencilerin de daima yanlarında olduğunu, yapılan yardımların artarak devam edeceği belirtti.

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AA / Şahin Özmen - Son Dakika Haberleri

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