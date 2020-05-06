Türk Kızılay Sorgun Şubesi'nden iftarlık pide

Türk Kızılay Sorgun Şubesi tarafından dar gelirli ailelere iftarlık pide dağıtımı yapılıyor.

Türk Kızılay Sorgun Şubesi tarafından dar gelirli ailelere iftarlık pide dağıtımı yapılıyor.

Kızılay Sorgun Şube Başkanı Ali Ateşer, Kızılayın her zaman olduğu gibi, mübarek ramazan ayında da vatandaşların yanında olduğunu ifade etti.

Küçük bir virüsün insanları birbirine yardım etmeye daha çok yönlendirdiğini belirten Ateşer, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığı bu zor günlerde, Türk Kızılay Sorgun Şubesi olarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İlçemizde dar gelirli ailelerin yanı sıra bir çok yaşlı vatandaşımız da salgın nedeniyle dışarı çıkıp, ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Kızılay görevlileri olarak mahalleleri dolaşıp 100 aileye 200 civarında sıcak pide dağıtımı yapıyoruz. İhtiyacı olan aileler gelip pidelerini alıyorlar. Bu çalışmamızı ramazan ayı boyunca devam ettireceğiz" dedi.

Kaynak: AA