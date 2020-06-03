Türk Kızılay Sorgun Şubesi 174 bin lira yardım dağıttı Türk Kızılay Sorgun Şubesi tarafından ramazan ayında 435 kişiye 174 bin lira maddi destek sağlandığı bildirildi.

Türk Kızılay Sorgun Şubesi tarafından ramazan ayında 435 kişiye 174 bin lira maddi destek sağlandığı bildirildi.

Şube Başkan Vekili Mevlüt Değerli, ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yadım dağıttıklarını söyledi.

Değerli, "İlçe genelinde 435 kişiye 400'er lira maddi destekte bulunurken, bin 195 gıda kolisi, bin 500 paket kavurma ve kıyma, 3 bin adet ekmek dağıttık. Ayrıca 260 aileye de giysi yardımı yaptık. Yardımlarımız bundan sonra da sürecek." dedi.

Kaynak: AA