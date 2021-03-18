Türk Kızılay, Somali'deki ihtiyaç sahiplerine adak kurbanı dağıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Türk Kızılay, Somali'deki ihtiyaç sahiplerine adak kurbanı dağıttı

18.03.2021 23:07 | Son Güncelleme: 18.03.2021 23:12
Türk Kızılay, Somali'deki ihtiyaç sahiplerine adak kurbanı dağıttı

Türk Kızılay, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki kamp, yetimhane ve medreselerdeki binlerce ihtiyaç sahibine adak kurbanı ulaştırdı.

Türk Kızılay, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki kamp, yetimhane ve medreselerdeki binlerce ihtiyaç sahibine adak kurbanı ulaştırdı.

Türk Kızılay Somali Delegasyon Başkanı Alex Jacques Remy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2011'den bu yana Türk Kızılayın Somali halkının yanında olduğunu ve zor günlerinde desteğini sürdürdüğünü ifade etti.

Remy, "Mogadişu'da kesilen adak kurbanlar, yerinden olan kişilerin kaldığı kampların yanı sıra yetimhane ve medreselere dağıtıldı ve yaklaşık 2 bin 700 aileye ulaştırıldı." dedi.

Türk Kızılay ayrıca her gün aşevi aracılığıyla yetimhane, hastane ve kamplarda bulunan zor durumdaki 3 bin kişiye günlük yemek ulaştırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Akif Ersoy Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Ayşegül Çınar Berrak Tüzünataç
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Hdp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türk Kızılay, Somali'deki ihtiyaç sahiplerine adak kurbanı dağıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 23:22:28. #1.15#
title