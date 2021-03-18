Türk Kızılay, Somali'deki ihtiyaç sahiplerine adak kurbanı dağıttı

Türk Kızılay, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki kamp, yetimhane ve medreselerdeki binlerce ihtiyaç sahibine adak kurbanı ulaştırdı.

Türk Kızılay Somali Delegasyon Başkanı Alex Jacques Remy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2011'den bu yana Türk Kızılayın Somali halkının yanında olduğunu ve zor günlerinde desteğini sürdürdüğünü ifade etti.

Remy, "Mogadişu'da kesilen adak kurbanlar, yerinden olan kişilerin kaldığı kampların yanı sıra yetimhane ve medreselere dağıtıldı ve yaklaşık 2 bin 700 aileye ulaştırıldı." dedi.

Türk Kızılay ayrıca her gün aşevi aracılığıyla yetimhane, hastane ve kamplarda bulunan zor durumdaki 3 bin kişiye günlük yemek ulaştırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş