Türk Kızılay, Somali'de ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattı - Haberler
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Türk Kızılay, Somali'de ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattı

Türk Kızılay, Somali'de ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattı

Türk Kızılay, kuraklıkla mücadele eden Somali'de ihtiyaç sahiplerine 1743 gıda paketi ulaştırdı.

Türk Kızılay, kuraklıkla mücadele eden Somali'de ihtiyaç sahiplerine 1743 gıda paketi ulaştırdı.

Türk Kızılay Somali Yetkilisi Orhan Kökçü, AA muhabirine, Somali'deki insani yardımların devam ettiğini belirtti.

Kökçü, Türk Kızılay'ın Somali'nin başkenti Mogadişu'da ihtiyaç sahibi ailelere ve bazı yetimhanelere, kurban etlerinin de bulunduğu 1743 gıda paketi ulaştırdığı bilgisini paylaştı.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

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