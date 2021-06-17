Türk Kızılay, Somali'de binlerce ihtiyaç sahip aileye et dağıttı

Türk Kızılay, son bir haftada Somali'nin başkenti Mogadişu'da binlerce ihtiyaç sahibi aileye et ulaştırdı.

Türk Kızılay, son bir haftada Somali'nin başkenti Mogadişu'da binlerce ihtiyaç sahibi aileye et ulaştırdı.

Türk Kızılay Somali Yetkilisi Orhan Kökçü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılay'ın son bir haftada başkent Mogadişu'nun farklı yerlerinde 525 kurban keserek, etlerini 13 bin 900 ihtiyaç sahibi aileye dağıttığını belirtti.

Kökçü, Türk Kızılayın kurban bayramı öncesinde Somali'deki yardım faaliyetlerine devam edeceğini söyledi.

Türk Kızılay, Somali'de son yıllarda yoğun şekilde yardım faaliyetlerinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu