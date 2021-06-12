Türk Kızılay, Somali'de 3 bin 872 ihtiyaç sahip aileye et dağıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türk Kızılay, Somali'de 3 bin 872 ihtiyaç sahip aileye et dağıttı

Türk Kızılay, Somali'de 3 bin 872 ihtiyaç sahip aileye et dağıttı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Türk Kızılay, Somali'nin başkenti Mogadişu'da 3 bin 872 ihtiyaç sahip aileye et dağıttı.

Türk Kızılay, Somali'nin başkenti Mogadişu'da 3 bin 872 ihtiyaç sahip aileye et dağıttı.

Türk Kızılay Somali Yetkilisi Orhan Kökçü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılayın başkent Mogadişu'nun farklı yerlerinde 215 kurban keserek 3 bin 872 ihtiyaç sahip aileye dağıttığını belirtti.

Kökçü, Türk Kızılayın kurban bayramı öncesinde Somali'deki yardım faaliyetlerine devam edeceğini söyledi.

Türk Kızılay, Somali'de son yıllarda yoğun şekilde yardım faaliyetlerinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Bülent Turan Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Atilla Taş Hasibe Eren Fatma Turgut Kerimcan Durmaz
Spor Ali Koç Yiğit Şardan Roland Garros Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türk Kızılay, Somali'de 3 bin 872 ihtiyaç sahip aileye et dağıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 16:34:34. #1.16#

title