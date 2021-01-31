Türk Kızılay, Somali Adalet Bakanlığı ile protokol imzaladı
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Türk Kızılay, Somali Adalet Bakanlığı ile protokol imzaladı

31.01.2021 21:13 | Son Güncelleme: 31.01.2021 21:16
Türk Kızılay, Somali Adalet Bakanlığı ile protokol imzaladı

Türk Kızılay ile Somali Adalet Bakanlığı, Mogadişu Merkez Cezaevinde tutuklu bulunan kadınlar için dikiş atölyelerinin devam ettirilmesine ve mahkumların sosyal hayata katılımlarının artırılmasına yönelik protokol imzaladı.

Türk Kızılay ile Somali Adalet Bakanlığı, Mogadişu Merkez Cezaevinde tutuklu bulunan kadınlar için dikiş atölyelerinin devam ettirilmesine ve mahkumların sosyal hayata katılımlarının artırılmasına yönelik protokol imzaladı.

İmza törenine Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ile Somali Adalet Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur katıldı.

Mogadişu Merkez Cezaevinde tutuklu kadınlar için Türk Kızılay tarafından yürütülen dikiş atölyelerinin devam ettirilmesi ve mahkumların sosyal hayata katılımlarının artırılmasına yönelik protokolü Türk Kızılay'ı temsilen Somali delegasyon Başkanı Alex Jacques Remy ve Somali'yi temsilen Adalet Bakanlığı Genel Müdürü Ahmet Yusuf Hassan imzaladı.

Protokolle cezaevindeki mahkumların sosyal hayata katılımlarının artırılması öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdirahman Ali Mohamed

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