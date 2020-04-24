Türk Kızılay Soma'da ramazan pidesi dağıttı -Türk Kızılay Soma Şubesi'nin ihtiyaç sahiplerine pide dağıtması -Türk Kızılay Soma Şube Başkanı Aziz Günal'ın konuşması Türk Kızılay Soma Şubesi, ramazanın ilk gününde ilçede ihtiyaç sahiplerine pide ve tahin helvası dağıttı.

-Türk Kızılay Soma Şubesi'nin ihtiyaç sahiplerine pide dağıtması

-Türk Kızılay Soma Şube Başkanı Aziz Günal'ın konuşması

Türk Kızılay Soma Şubesi, ramazanın ilk gününde ilçede ihtiyaç sahiplerine pide ve tahin helvası dağıttı.

İlçede vatandaşların ihtiyaçları, kaymakamlık bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.

Soma Vefa Sosyal Destek Gurubu'nda yer alan Türk Kızılay Soma Şubesi, Kızılay gönüllüleri ile kapı kapı dolaşarak ramazan ayının ilk gününde pide ve helva dağıttı.

Türk Kızılay Soma Şube Başkanı Aziz Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan boyunca muhtarlıklar aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere ramazan pidesi dağıtacaklarını söyledi.

Ramazanın ilk gününde İstasyon Mahallesinde 250 aileye pide ve helva ulaştırdıklarını belirten Günal, "Hayırsever vatandaşlarımızın bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edeceğiz. Hayırseverlere teşekkür ediyorum. 2 bin 900 konserve, yaklaşık bin adet gıda kolisi ihtiyaç sahiplerine ulaştı." dedi.

Kaynak: AA