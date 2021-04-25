Türk Kızılay Siirt'te her gün 1250 kişiye iftar yemeği ulaştırıyor

Türk Kızılay Siirt Şubesi, ramazan boyunca her gün 1250 kişinin evine iftar yemeği ulaştırmayı sürdürüyor.

Türk Kızılay Siirt Şubesi, ramazan boyunca her gün 1250 kişinin evine iftar yemeği ulaştırmayı sürdürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu yıl iftar çadırlarına izin verilmemesi nedeniyle Türk Kızılay gönüllülerinden oluşan ekipler, Kızılay'ın aşevinde hazırlanan yemekleri Ülkü, İnönü ve Sakarya mahallelerinde önceden tespit edilen ailelere dağıtıyor.

Kızılay Siirt Şube Başkanı Nihat Altunç, yaptığı açıklamada, ramazanda 500 kişilik yemekle başladıkları yardımların 1250 kişiye çıkarıldığını söyledi.

İhtiyaç sahiplerine desteğe devam edeceklerini belirten Altunç, "Yeni Mahallede kurduğumuz AŞ evinden aldığımız yemekleri ev ev gezerek ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Tüm gönüllülerle yardım faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ramazanın ilk günlerinde 500 kişilik yemek dağıtımını bugün 1250'ye çıkardık, ilerleyen günlerde bu sayıyı 1500'e ulaştırmayı hedefliyoruz. Buradan tüm bağışçılara teşekkür ediyorum." dedi.

Kızılay gönüllüsü Yakup Çelikbuğ da ramazan boyunca her gün farklı mahallelerde yemek dağıttıklarını, vatandaşların hayır dualarını aldıkça mutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz