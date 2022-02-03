Türk Kızılay Siirt'te 350 kandil paketi dağıttı

SİİRT (AA) - Türk Kızılay Siirt Şubesince, Regaip Kandili dolayısıyla 350 kandil paketi dağıtıldı.

Kızılay gönüllülerinden oluşan grup, simit, meyve suyu, kek, helva ve pideden oluşan paketleri vatandaşların evlerine ulaştırdı.

Şube başkanı Nihat Altunç, 350 aileye kandil paketi dağıtıldığını söyledi.

Kandil dolayısıyla Nebi Camisi'nde mevlit okutulduğunu dile getiren Altunç, şunları kaydetti:

"Türk Kızılay olarak her yıl kandillerde geleneksel olarak düzenlediğimiz programı bu yıl da devam ettirdik. Hayırseverlerin desteğiyle temin ettiğimiz ürünlerden oluşan paketlerden 200'ünü ihtiyaç sahibi ailelerin evine ulaştırdık. 150'sini de mevlide gelen vatandaşlara dağıttık. İhtiyaç sahiplerini gözetmeye devam edeceğiz. Etkinliğe vatandaşların yoğun katılım göstermesi bizleri mutlu etti."

Genç Kızılay Siirt İl Başkanı Sultan Kesici de düzenlenen programa kadınların da yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, "Kızılay gönüllüleri olarak bu yıl da düzenlediğimiz programa her yaştan insanlar geldi. Ailelere kandil paketi dağıtarak Türk Kızılay'ın sıcak yüzünü hissettiriyoruz." dedi.