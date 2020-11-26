Türk Kızılay Siirt Şubesinden kan bağışı çağrısı
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Türk Kızılay Siirt Şubesinden kan bağışı çağrısı

26.11.2020 16:47 | Son Güncelleme: 26.11.2020 16:47
Türk Kızılay Siirt Şubesinden kan bağışı çağrısı

Türk Kızılay Siirt Şubesinden kan bağışı çağrısı yapıldı.

Türk Kızılay Siirt Şubesinden kan bağışı çağrısı yapıldı.

Kızılay Siirt Şube Başkanı Nihat Altunç, kan stoklarında yüzde 40 dolayında yaşanan azalmayı telafi etmek için vatandaşlardan duyarlılık beklediklerini aktardı.

Salgın nedeniyle kan merkezi ve stantlarda her türlü tedbirin alındığını dile getiren Altunç, şunları kaydetti:

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"Salgın nedeniyle Kızılay Şubemizin stoklarında ciddi azalma var. Bunu telafi etmek için kamu kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleriyle kampanyalar düzenledik. Bugünden geçerli olmak üzere haftanın iki günü Kızılay Kan Merkezi ve Güres Caddesinde açtığımız stantlarda, iki gün kurumlarda ve iki gün de ilçelerde açtığımız stantlarla bağış kabul etmeye başladık. Vatandaşlarımız 09.00-18.00 saatleri arasında kan verebilir. En çok kana ihtiyaç hissettiğimiz bu dönemde Kovid-19 nedeniyle stoklarda yüzde 40 dolayında yaşanan düşüşü telafi etmek istiyor, bu konuda vatandaşlardan duyarlılık bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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