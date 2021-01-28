Türk Kızılay Siirt Şubesinden ihtiyaç sahibi ailelere yardım

Türk Kızılay Siirt Şubesince doğum yapan ihtiyaç sahibi annelere sevgi bohçası desteğinde bulunuldu.

Kızılay Siirt Şubesi Başkanı Nihat Altunç, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 20 anneye, Kurtalan Devlet Hastanesinde de 10 anneye destekte bulunulduğunu belirtti.

Kızılay bağışçılarının desteğiyle alınan ve içinde anne ve bebeklerin ihtiyacını karşılayan malzemelerin Kızılay gönüllülerince hastaneye yetkililerine teslim edildiğini dile getiren Altunç, desteklerin önümüzdeki zamanda da devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Çelik