Türk Kızılay Siirt Şubesi Başkanı Altunç'tan kurban bağış çağrısı

Türk Kızılay Derneği Siirt Şubesi Başkanı Nihat Altunç, kurban bağışı çağrısında bulundu.

Türk Kızılay Derneği Siirt Şubesi Başkanı Nihat Altunç, kurban bağışı çağrısında bulundu.

Altunç, vekaletle kurban kesim kampanyasını geleneksel hale getiren Kızılay'ın bu yıl da çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Hayırseverlerden destek beklediklerini ifade eden Altunç, şunları kaydetti:

"Kurban vekaletleriyle yurt içi ve yurt dışında milyonlarca ihtiyaç sahibine kurban ulaşmayı hedefleyen Kızılay, Kurban Bayramının dayanışma ve yardımlaşma ruhunu dünyanın farklı coğrafyalarında da yaşatacak. Kızılay vekalet bedelleri 1050 lira olarak belirledi. Yurt dışından vekalet vermek isteyenler 125 dolar veya 105 avro bedel karşılığında bir hisselik vekaletini Kızılay'a verebilecek. Bağışlar Kızılay hesaplarından yatırılabilecek. Hayırseverlerden destek bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz