Türk Kızılay Senegal Delegasyonu, Dakar'da LaLiga ile futbol sahası açtı

Türk Kızılay Senegal Delegasyonu, İspanya profesyonel ligi LaLiga iş birliğinde tamamladıkları halı sahanın açılışını yaptı.

Türk Kızılay Senegal Delegasyonu, İspanya profesyonel ligi LaLiga iş birliğinde tamamladıkları halı sahanın açılışını yaptı.

Türk Kızılay Senegal Delegasyonu tarafından onarımı yapılan Senegal Kızılhaç yerleşkesindeki Roosevelt Anaokulunun bahçesinde, LaLiga desteğiyle tamamlanan halı sahanın açılış töreni düzenlendi.

Törene, Türk Kızılay Senegal Delegasyonu Başkanı Abdullah Kaya, Senegal Kızılhaç Başkanı Bafou Ba, LaLiga temsilcisi Ramata Thiam Diaw, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği 2'nci Katibi Atakan Ezgü ve Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Senegal Kızılhaç Başkanı Ba, Türk Kızılay'a teşekkür ederek, iş birliklerini devam ettirmek istediklerini söyledi.

Diaw da LaLiga olarak Türk Kızılay Senegal Delegasyonu ve Senegal Kızılhaçı ile çalışmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Türk Kızılay Senegal Delegasyonu Başkanı Kaya da ülkeye geldikleri Temmuz 2020'den bu yana çeşitli iş birlikleri için araştırma halinde olduklarını, bu kapsamda LaLiga ile de böyle bir projeyi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kaya, "Daha önce onarımını yaptığımız Roosevelt Anaokulu'nun arka bahçesinde buradaki çocukların hem fiziksel hem de ruhsal gelişimine katkı sağlayacak hem de okul motivasyonlarını güçlendirecek bu projeyi LaLiga ile iş birliğinde hayata geçirdik. Bu halı saha hem anaokulu hem de ilkokul öğrencilerinin kullanımına açık olacak. LaLiga'ya da iş birlikleri için teşekkür ediyoruz. Yakın gelecekte de bu iş birliğimizi devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan