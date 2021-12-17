Türk Kızılay Selçuklu Şubesi Kadın Kolları soğuk kış günlerinde vatandaşlara hastane önünde çorba ikramında bulundu

KONYA (Habermetre) - Türk Kızılay Selçuklu Şubesi, çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Türk Kızılay Selçuklu Şubesi Kadın Kolları soğuk kış günlerinde vatandaşların içini ısıtmak için Konya Numune Hastanesi önünde çorba ikramında bulundu.

Türk Kızılay Selçuklu Şube Başkanı Zekeriya Kartal, Türk Kızılay Selçuklu Şubesi olarak Kadın Kolları ve Gençlik Kolları ile koordineli bir şekilde ilçede bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşların yaralarını sardıklarını belirterek, "Hayırsever ve gönüllülerimizin desteği ile çalışmalarımızı aralıksız şekilde sürdürüyoruz. Türk Kızılay Selçuklu Şube Kadın Kollarımız da soğuk kış günlerinde hastaneye gelen vatandaşlarımıza çorba ikramında bulundular. Emeği geçen, destek veren herkese Türk Kızılay ailesi olarak teşekkür ediyoruz" dedi. Hayriye Eroğlu

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