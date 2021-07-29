Türk Kızılay, Şarkışla'da bedensel engelli vatandaşa akülü araba hediye etti
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Türk Kızılay, Şarkışla'da bedensel engelli vatandaşa akülü araba hediye etti

Türk Kızılay, Şarkışla'da bedensel engelli vatandaşa akülü araba hediye etti
Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş - Haberler | Güncel

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan engelli bir vatandaşa Türk Kızılay tarafından akülü araba hediye edildi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan engelli bir vatandaşa Türk Kızılay tarafından akülü araba hediye edildi.

Türk Kızılay Şarkışla Temsilcisi Mustafa Şimşir, Yahyalı köyünde 60 yaşındaki bedensel engelli Salim Şenol'un akülü arabasını, Kızılay Sevgi Evleri'nde eşi Arife Şenol'a teslim ederek iyi günlerde kullanılması dileğinde bulundu.

Şenol ise akülü aracı gönderen Türk Kızılay yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

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