Türk Kızılay, Sarıkamış Harekatı anma etkinlikleri için çadır kuruyor

KARS (AA) - Türk Kızılay, Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı dolayısıyla Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenecek "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" anma etkinliğine katılacaklara yemek dağıtımı için çadır kurmaya başladı.

Allahuekber Dağları'nda 107 yıl önce şehit olan askerlerin, 7-8-9 Ocak 2022'de geniş kapsamlı törenlerle anılması için Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki hazırlıklar sürüyor. Etkinliklere katılacak on binlerce kişiye, yemek dağıtılacak.

Bu kapsamda Ankara ve Erzurum şubelerinden gelen 15 kişilik Kızılay ekibi, yürüyüşe katılacakların bir araya geleceği toplanma alanı ile Ay Yıldızlı tören alanına 63, 105 ve 20 metrekarelik 11 çadır kuruyor.

Tören günü kurulan çadırlarda yürüyüş için gelenlere kavurma, pilav, helva, maden suyu, çay ve lokum ikram edilecek.

AA / Hüseyin Demirci - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet