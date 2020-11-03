Türk Kızılay Şanlıurfa'da özel eğitim sınıfı açtı
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Türk Kızılay Şanlıurfa'da özel eğitim sınıfı açtı

03.11.2020 15:29 | Son Güncelleme: 03.11.2020 15:32
Türk Kızılay Şanlıurfa'da özel eğitim sınıfı açtı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde engelli öğrencilerin okullardaki eğitimine katkı sağlamak amacıyla özel eğitim sınıfı oluşturuldu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde engelli öğrencilerin okullardaki eğitimine katkı sağlamak amacıyla özel eğitim sınıfı oluşturuldu.

Özel eğitim ve desteğe ihtiyaç duyan çocukların yaşıtlarıyla aynı okula devam edebilmeleri amacıyla Türk Kızılay tarafından sürdürülen proje kapsamında kırsal Sarıören Mahallesi'ndeki Şehit İbrahim İnco İlk ve Ortaokulunda özel eğitim sınıfı hazırlandı.

Özel eğitim alan çocukların becerilerinin geliştirilmesine yönelik düzenlenen sınıfa çeşitli eğitici malzemeler kondu.

Okulun özel eğitim öğretmeni Betül Karadaş Yalçı, daha önce birçok sınıfı incelediğini belirterek, "Birçok okulda özel eğitim sınıflarını gezdim ve inceleme yaptım. Özel eğitim sınıflarında materyal çok önemli olduğu için bunun üzerinde durdum. Sınıfımız bu açıdan çok zengin, öğrencilerimiz için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Sınıf için okul idarecilerimiz ve Kızılaya teşekkür ediyorum." dedi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Şerif Kızmaz ise yardımlarını esirgemeyen ve dezavantajlı öğrencilere bu güzel sınıfı kazandıran Türk Kızılaya teşekkür etti.

Türk Kızılay Siverek Temsilcisi Mehmet Sırrı Karahanlı da özel öğrencilere yönelik özel bir sınıf düzenlediklerini belirterek, "Bugün de sınıfımızın açılışını yaptık. Okulumuzun idarecilerini ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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