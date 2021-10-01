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Türk Kızılay Samsun Şubesi, ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi desteğinde bulundu

Habermetre - Haberler | Toplum
Türk Kızılay Samsun Şubesi, ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi desteğinde bulundu

Türk Kızılay Samsun Şubesi, ihtiyaç sahipleri ailelere, bağışlarla alınan gıda kolilerinin ve kurban vekaletlerinden oluşan konserve etlerini ulaştırdı.

SAMSUN (Habermetre) - Türk Kızılay Samsun Şubesi, ihtiyaç sahipleri ailelere, bağışlarla alınan gıda kolilerinin ve kurban vekaletlerinden oluşan konserve etlerini ulaştırdı.

"Yerlerine ulaştırıldı"

Türk Kızılay Samsun Şubesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, "Gönüllülerimizle birlikte ihtiyaç sahibi ailelerin gıda ihtiyaçlarını karşılamak için sahadaydık. Bağışlarınızla alınan gıda kolileri ve kurban vekaletleriniz sayesinde oluşturulan konserve etleri yerlerine ulaştırdık" ifadelerini kullandı.

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