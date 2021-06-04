Türk Kızılay Sakarya Şubesi'nden kan bağışı çağrısı
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Türk Kızılay Sakarya Şubesi'nden kan bağışı çağrısı

Türk Kızılay Sakarya Şubesi'nden kan bağışı çağrısı
Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş - Haberler | Güncel

Türk Kızılay Sakarya Şube Başkanı Zahit Tiryaki, sağlıklı kişileri kan bağışı yapmaya davet etti.

Türk Kızılay Sakarya Şube Başkanı Zahit Tiryaki, sağlıklı kişileri kan bağışı yapmaya davet etti.

Kentte gerçekleştirilen kan bağışı oranlarıyla ilgili bilgi veren Tiryaki, gazetecilere, salgın nedeniyle kan bağışlarının düştüğünü belirterek, "Stokların korunabilmesi için bağışçıları kan vermeye davet ediyorum." dedi.

Sakarya'da bu yıl kan bağışı hedeflerinin 36 bin 500 ünite olarak belirlendiğini bildiren Tiryaki, şunları kaydetti:

"İlk 5 ayda Sakarya'da alınan kan bağışı, 13 bin 500 ünitedir. Ayrıca ilk 5 ayda 155 ünite immün plazma bağışı kabul edilmiştir. Batı Karadeniz bölgesinde Sakarya olarak en çok kan bağışı kabulünü yaptık. Türk Kızılay tarafından Kovid-19 geçiren kişilerden plazma bağışları da kabul edilmektedir. Sokağa çıkma yasağı, kan ve immün plazma bağışına engel değildir. Kan bağışı yapmak isteyen vatandaşlarımız 'www.kanver.org' internet adresimizden randevu alarak kan bağışına gelebilirler. Randevu alamayan bağışçılarımız için kan bağış noktalarımızda kan bağışı bilgilendirme belgesi düzenlenmektedir. Kan bağışında bulunan vatandaşlarımıza göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür ediyorum."

Tiryaki, kanın acil değil, sürekli ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, bağış noktalarındaki ekiplerin her türlü önlemi aldığını, kan vermek isteyenlerin tedirgin olmaması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş

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