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Türk Kızılay Rusya'da Eğitim ve Teknoloji Alanında En İyi Proje Ödülü'nü kazandı

AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel
Türk Kızılay Rusya'da Eğitim ve Teknoloji Alanında En İyi Proje Ödülü'nü kazandı

Türk Kızılay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde yürüttüğü yenilikçi çalışmalar dolayısıyla Rus hükümetinin desteklediği "We are together" adlı yarışmada "Eğitim ve Teknoloji Alanında En İyi Proje Ödülü"nü kazandı.

Türk Kızılay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde yürüttüğü yenilikçi çalışmalar dolayısıyla Rus hükümetinin desteklediği "We are together" adlı yarışmada "Eğitim ve Teknoloji Alanında En İyi Proje Ödülü"nü kazandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katıldığı, Dobro.ru'nun düzenlediği etkinlikte, bu yıla ait en başarılı gönüllülük projelerine ödüller takdim edildi.

Rus hükümetinin desteklediği "We are together" adlı yarışma kapsamında ödüllerin verildiği etkinlikte, Türk Kızılay da toplam 429 projenin yer aldığı yarışmada "Toplum temelli göç programları" projesiyle "Eğitim ve Teknoloji Alanında En İyi Proje Ödülü" kazandı.

"We are together" yarışmasına bu yıl 50 farklı ülkeden 4 bin 500 başvuru yapılmıştı.

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AA / Emre Gürkan Abay - Son Dakika Haberleri

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