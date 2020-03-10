Türk Kızılay Reyhanlı'da lojistik merkezi inşa ettirecek Türk Kızılay Genel Müdürlüğü, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde lojistik merkezi yaptırılması için inşaat ihalesine çıkacak.

Türk Kızılay Genel Müdürlüğü, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde lojistik merkezi yaptırılması için inşaat ihalesine çıkacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, Reyhanlı'nın İbrahimpaşa Mahallesi'nde 72 bin 426 metrekare yüz ölçümlü arazinin 35 bin metrekarelik kısmında lojistik merkezi yapılması için düzenlenecek ihale, kapalı zarfla teklif alma yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az yüzde 3'ü tutarındaki geçici teminatı teklifleriyle birlikte verecek.

İhaleye ait idari, teknik ve mali şartnamelere "www.kizilay.org.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Teklif ve teminat mektubu zarfları 9 Nisan'da açılacak.

Kaynak: AA