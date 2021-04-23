Türk Kızılay ramazanda 18 ülkede 1 milyon insana ulaşmayı hedefliyor
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Türk Kızılay ramazanda 18 ülkede 1 milyon insana ulaşmayı hedefliyor

Türk Kızılay ramazanda 18 ülkede 1 milyon insana ulaşmayı hedefliyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, ramazan boyunca 18 ülkede 1 milyon civarında insana ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, ramazan boyunca 18 ülkede 1 milyon civarında insana ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Bazı etkinliklere katılmak üzere Gaziantep'e gelen Kerem Kınık, AA muhabirine, ramazanda 18 ülkede dolu dizgin faaliyet yürüttüklerini anlattı.

Ağırlıkla savaş, afet ve yoksulluğun yaşandığı ülkelere yardım yapıldığını dile getiren Kınık, "Yemen, Somali, Sudan, Irak, Suriye gibi ülkelerdeyiz. Ama bir taraftan da gönül coğrafyası dediğimiz Bosna Hersek, Bulgaristan ve diğer Balkan ülkelerinde faaliyetlerimiz devam ediyor. Kovid-19 tüm dünyayı etkisi altına almış. Bir taraftan insanlara hijyen, kişisel koruyucu ekipman gibi destekler vermeye devam ediyoruz. Diğer yandan özellikle gıda desteğimiz yoğun şekilde devam ediyor." diye konuştu.

Her yıl daha fazla kişiye yardım eli uzatmak için çalıştıklarını belirten Kınık, şöyle devam etti:

"Hedefimiz ramazan boyunca 18 farklı ülkede yaklaşık 1 milyon insana yardım ulaştırmak. Bu çerçevede özellikle gıda paketlerimiz, bayramlık giysilerimiz ve nakit temelli desteklerimiz sayılabilir. Arakan'da yangında geçici barınma merkezlerini kaybeden 20 bin Arakanlı Müslüman'a yönelik şu an yoğun bir destek programız devam ediyor. Yine savaşı ve yoksulluğu derin yaşayan Yemen'de 10 bin aileye dağıtımlar gerçekleşiyor. Suriye için de her gün 4 bin yetime, 10 farklı mülteci kampında 100 binlerce insana desteğimiz devam ediyor. Bu anlamda 20 bin ramazan kolimiz de Suriye'deki yoksullara ulaşmış olacak."

Salgın döneminde Türk Kızılaya yapılan bağışlar arttı

Kınık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türk Kızılaya yapılan yardımların hız kesmeden devam ettiğini anlatarak, "Bu döneminde Kızılaya yapılan yardımlar geçen seneye göre ciddi oranda arttı. Dolayısıyla hedeflediğimiz rakamları gördük. Bu yüz güldürücü bir şey. Bu da milletimizin yardımseverliğini gösteriyor." dedi.

Türk Kızılay tarafından geçen günlerde ramazana özel çevrim içi ve interaktif "Teşekkür ve Dayanışma Programı" düzenlendiğini hatırlatan Kınık, "Oradan 51 milyon lira gibi bir bağış geldi. Bir önceki yıl bu 16 milyon liraydı. Şu an ramazan boyunca toplanacağını düşündüğümüz bağışların yüzde 40'ını topladık. Bu çerçevede yardımlaşma ve dayanışmanın artarak devam ettiğini söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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