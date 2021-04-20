Türk Kızılay, Pakistan'da 200 aileye gıda yardımında bulundu
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Türk Kızılay, Pakistan'da 200 aileye gıda yardımında bulundu

Türk Kızılay, Pakistan'da 200 aileye gıda yardımında bulundu
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Türk Kızılay, Pakistan'ın Pencap eyaletinde 200 aileye gıda paketi yardımında bulundu.

Türk Kızılay, Pakistan'ın Pencap eyaletinde 200 aileye gıda paketi yardımında bulundu.

Pencap'ın Jhang şehrinin Hokran Çak köyünde düzenlenen yardım faaliyetine, Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı İbrahim Carlos Camilo, NGO World Vakfı Başkanı Zafer İkbal ve gönüllüler katıldı.

Gıda kolilerinin bir kısmı, Türk Kızılay tarafından 10 Mart'ta açılışı gerçekleştirilen Hazreti İbrahim Camisi'nde ihtiyaç sahiplerine verilirken bir kısmı da Türk Kızılay yetkililerince evlere dağıtıldı.

Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı Camilo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hokran Çak köyünde 200 aileye ramazan gıda paketi yardımında bulunduklarını, yaklaşık 1250 kişinin yardımlardan faydalanacağını söyledi.

Camilo, ramazan boyunca Pakistan genelinde 5 bin aileye gıda paketi yardımında bulunacaklarını bildirdi.

Türkiye'ye ve Türk Kızılay'a teşekkür

NGO World Vakfı Başkanı İkbal de AA muhabirine, Türkiye'ye ve Türk Kızılaya yardımları için çok teşekkür ettiğini belirtti.

İkbal, hem kendilerinin hem de ihtiyaç sahibi ailelerin Türk kardeşleri her ramazan ve kurbanda tekrar tekrar geldikleri için mutlu olduklarını ifade ederek, "Türk Kızılayın burada yaptığı cami için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Biz Türk kardeşlerimizle çok yakınız ve onlara dua etmeye devam ediyoruz." dedi.

Öte yandan İkbal, "ihtiyaç sahiplerinin seslerini dünyaya duyurması" dolayısıyla Anadolu Ajansına (AA) da teşekkür ederek, AA Pakistan Temsilcisi Muhammed Semih Uğurlu'ya plaket takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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