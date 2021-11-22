Türk Kızılay Osmaniye Şubesinden İhtiyaç Sahibi 5000 Öğrenciye Giyecek Yardımı

OSMANİYE (Habermetre) - Türk Kızılay Osmaniye Şubesi tarafından hayırseverlerin destekleri ile hazırlanan kıyafetler, Vali Dr. Erdinç Yılmaz ve Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere, Kızılay Kulübü üyesi öğrencilere teslim edildi. Türk Kızılay Osmaniye Şubesi Kızılay Butiğinde gerçekleştirilen programda İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yasin Kaynar, Türk Kızılay Osmaniye Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri ve Gönüllüler de yer aldı.

Programın başında Türk Kızılay Osmaniye Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri Durdu Mehmet Çelik, Vali Yılmaz'a bilgi verdi. İlimizdeki okullarda ihtiyaç sahibi öğrencilerin belirlendiğini belirten Durdu Mehmet Çelik, içinde ilkokul, ortaokul ve liselerin bulunduğu 25 okuldaki 5000 öğrenciye, içlerinde bot, mont, kazak, pantolon gibi giyim ürünleri olmak üzere 15. 000 parça kıyafet hazırlandığını ifade ederek, Kızılay Kulübü üyesi öğrencilere, okullarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere bu kıyafetlerin teslim edileceğini kaydetti.

Aldığı bilgilerin ardından Vali Dr. Erdinç Yılmaz ve Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Kızılay Kulübü üyesi öğrencilere kıyafetleri teslim ettiler. Vali Dr. Erdinç Yılmaz, "Kızılay'a ve hayırseverlerimize bu hayırlı hizmetleri için çok teşekkür ediyorum. Evlatlarımıza hayırlı olsun. "dedi.

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