Türk Kızılay Osmaniye Şubesince ihtiyaç sahibi 5000 öğrenciye giyecek yardımı yapıldı

OSMANİYE (Habermetre) - Türk Kızılay Osmaniye Şubesi öncülüğünde hayırseverlerin destekleri ile hazırlanan 15 bin parça kıyafet ihtiyaç sahibi 5 bin öğrenciye ulaştırılmak üzere Kızılay Kulübü öğrencilerine düzenlenen programla teslim edildi.

Türk Kızılay Osmaniye Şubesi Kızılay Butiğinde gerçekleştirilen programda, Vali Erdinç Yılmaz, Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu'nun yanı sıra İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yasin Kaynar, Türk Kızılay Osmaniye Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri ve Gönüllüler de yer aldı.

"15 bin parça kıyafet hazırlandı"

Programın başında Türk Kızılay Osmaniye Şubesi Yönetim Kurulu sekreteri Durdu Mehmet Çelik Vali Erdinç Yılmaz'a bilgi verdi.

İldeki okullarda ihtiyaç sahibi öğrencilerin belirlendiğini belirten Durdu Mehmet Çelik, içinde ilkokul, ortaokul ve liselerin bulunduğu 25 okuldaki 5000 öğrenciye, içlerinde bot, mont, kazak, pantolon gibi giyim ürünleri olmak üzere 15. 000 parça kıyafet hazırlandığını ifade etti. Çelik Kızılay Kulübü üyesi öğrencilere, okullarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere bu kıyafetlerin teslim edilebileceğini kaydetti.

Aldığı bilgilerin ardından Vali Dr. Erdinç Yılmaz ve Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Kızılay Kulübü üyesi öğrencilere kıyafetleri teslim ettiler.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, "Kızılay'a ve hayırseverlerimize bu hayırlı hizmetleri için çok teşekkür ediyorum. Evlatlarımıza hayırlı olsun. "dedi.

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet