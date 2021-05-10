Türk Kızılay Ortahisar Şubesi ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtımında bulundu
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Türk Kızılay Ortahisar Şubesi ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtımında bulundu

Türk Kızılay Ortahisar Şubesi ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtımında bulundu
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

Türk Kızılay Trabzon ve Ortahisar şubelerinin gönüllü ekipleri, ihtiyaç sahibi aileleri ramazan ayında da yalnız bırakmadı.

Türk Kızılay Trabzon ve Ortahisar şubelerinin gönüllü ekipleri, ihtiyaç sahibi aileleri ramazan ayında da yalnız bırakmadı.

Gönüllülerden oluşan 25 kişilik ekip, ramazan ayı boyunca ailelere sıcak dağıtımında bulundu.

Türk Kızılay Trabzon Şube Başkanı Oğuz Kara, Kızılay'ın her daim vatandaşların yanında olduğunu söyledi.

Kara, gönüllülerden 15'inin kendi aracıyla 10'unun da motosikletiyle ailelere yardımda bulunduğunu belirterek, "Ramazan ayı boyunca Türk Kızılay Trabzon Şubesi öncülüğünde Ortahisar ve Akçaabat şubelerimizle birlikte 170 aileye sıcak yemek dağıtımında bulunduk. Hayırsever bir gönüllümüz tüm ihtiyacımızı karşıladı. Kızılay, her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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