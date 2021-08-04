Türk Kızılay orman yangınları bölgelerine yardım ulaştırıyor
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Türk Kızılay orman yangınları bölgelerine yardım ulaştırıyor

Türk Kızılay orman yangınları bölgelerine yardım ulaştırıyor
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Isparta Sütçüler mevkiinde çıkan yangın nedeniyle Türk Kızılay Eskişehir Şubesi ekipleri harekete geçti.

Isparta Sütçüler mevkiinde çıkan yangın nedeniyle Türk Kızılay Eskişehir Şubesi ekipleri harekete geçti.

Eskişehir'den bölgeye 1 adet mobil mutfak aracı 1 adet afet müdahale aracı 1 adet lojistik aracıyla giden ekipler, vatandaşlar için sıcak yemek, hijyen, gıda malzemesi, battaniye ve giyim yardımlarında bulunuyor.

Afet uzmanları ve gönüllülerinden oluşan Kızılay ekipleri, orman yangınlarından etkilenenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için farklı şehirler ve noktalarda ilk günden bu yana yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Isparta Sütçüler mevkiinde çıkan yangın nedeniyle harekete geçen Türk Kızılay Eskişehir şubesi yangınlardan etkilenen vatandaşlar için sıcak yemek, hijyen, gıda malzemesi, battaniye ve giyim yardımlarında bulunuyor.

Türk Kızılay Eskişehir Şubesi başkanı Egemen Temizsoy; "02. 08. 2021 tarihinde bölgeye ulaşan Türk Kızılay Eskişehir Şubesi bölge de bulunan ekipler ile koordine olarak çalışmalarını sürdürüyor. Eskişehir'den bölgeye 1 adet mobil mutfak aracı 1 adet afet müdahale aracı 1 adet lojistik araç ulaşmış durumdadır. Soğutma çalışmalarının sonuna kadar ekibimiz çalışmalarına 24 saat boyunca devam edecektir" dedi. Nurgül Öztekin

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Kaynak: Habermetre

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