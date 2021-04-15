Türk Kızılay Ordu Şubesi'nden bazı basın kuruluşlarına teşekkür belgesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türk Kızılay Ordu Şubesi'nden bazı basın kuruluşlarına teşekkür belgesi

Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Türk Kızılay Ordu Şubesi, aralarında Anadolu Ajansı'nın da bulunduğu bazı basın kuruluşlarına teşekkür belgesi verdi.

Türk Kızılay Ordu Şubesi, aralarında Anadolu Ajansı'nın da bulunduğu bazı basın kuruluşlarına teşekkür belgesi verdi.

Şube Başkanı Birnur Fatma Enginyurt, Ordu'da Kızılay'ın faaliyetlerine destek veren basın mensuplarını şube binasında ağırladı.

Enginyurt, toplantı salonunda yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden bu yana özverili bir şekilde çalıştıklarını belirterek, bu çalışmalarına basın mensuplarının her zaman destek olduğunu ifade etti.

Türk Kızılay'ın her zaman yanında olan basın kuruluşlarına teşekkür eden Enginyurt, gazetecilerin yaptığı haberleriyle kurumlarına olan güvenin arttığını vurguladı.

Kızılay'ın Ordu'daki ramazan faaliyetlerine de değinen Enginyurt, ramazan ayının ilk günü itibarıyla bağışçıların emanetlerini almaya başladıklarını ve bunları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya çalıştıklarını aktardı.

Enginyurt, daha önceden kendilerine başvuran ailelere gıda kolilerini ulaştırmaya başladıklarını, bunun yanı sıra nakdi bağışları doğru kişilerle buluşturma gayreti içerisinde olduklarını ifade etti.

Enginyurt, daha sonra Anadolu Ajansı, TRT, İHA, TV 52 ve ALTAŞ TV'nin temsilcilerine teşekkür belgesi verdi.

Enginyurt, Anadolu Ajansı'nın 101. yılını da kutlayarak, kurum çalışanlarına başarılar diledi.

Türk Kızılay Ordu Şubesi'nden bazı basın kuruluşlarına teşekkür belgesi
Türk Kızılay Ordu Şubesi'nden bazı basın kuruluşlarına teşekkür belgesi
Türk Kızılay Ordu Şubesi'nden bazı basın kuruluşlarına teşekkür belgesi
Türk Kızılay Ordu Şubesi'nden bazı basın kuruluşlarına teşekkür belgesi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mehtap Ar Burak Sergen Demet Özdemir Mustafa Üstündağ
Spor Metin Oktay Ersun Yanal Bülent Uygun Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Türk Kızılay Ordu Şubesi'nden bazı basın kuruluşlarına teşekkür belgesi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 16:34:21. #1.14#

title