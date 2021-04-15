Türk Kızılay Ordu Şubesi'nden bazı basın kuruluşlarına teşekkür belgesi

Türk Kızılay Ordu Şubesi, aralarında Anadolu Ajansı'nın da bulunduğu bazı basın kuruluşlarına teşekkür belgesi verdi.

Türk Kızılay Ordu Şubesi, aralarında Anadolu Ajansı'nın da bulunduğu bazı basın kuruluşlarına teşekkür belgesi verdi.

Şube Başkanı Birnur Fatma Enginyurt, Ordu'da Kızılay'ın faaliyetlerine destek veren basın mensuplarını şube binasında ağırladı.

Enginyurt, toplantı salonunda yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden bu yana özverili bir şekilde çalıştıklarını belirterek, bu çalışmalarına basın mensuplarının her zaman destek olduğunu ifade etti.

Türk Kızılay'ın her zaman yanında olan basın kuruluşlarına teşekkür eden Enginyurt, gazetecilerin yaptığı haberleriyle kurumlarına olan güvenin arttığını vurguladı.

Kızılay'ın Ordu'daki ramazan faaliyetlerine de değinen Enginyurt, ramazan ayının ilk günü itibarıyla bağışçıların emanetlerini almaya başladıklarını ve bunları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya çalıştıklarını aktardı.

Enginyurt, daha önceden kendilerine başvuran ailelere gıda kolilerini ulaştırmaya başladıklarını, bunun yanı sıra nakdi bağışları doğru kişilerle buluşturma gayreti içerisinde olduklarını ifade etti.

Enginyurt, daha sonra Anadolu Ajansı, TRT, İHA, TV 52 ve ALTAŞ TV'nin temsilcilerine teşekkür belgesi verdi.

Enginyurt, Anadolu Ajansı'nın 101. yılını da kutlayarak, kurum çalışanlarına başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay