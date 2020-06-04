Türk Kızılay normalleşme sürecinde de yardımlarıyla yüz güldürüyor
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Türk Kızılay normalleşme sürecinde de yardımlarıyla yüz güldürüyor

Türk Kızılay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde, ramazanda ve Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi normalleşme sürecinde de yardımlarıyla yüzleri güldürüyor.

Türk Kızılay normalleşme sürecinde de yardımlarıyla yüz güldürüyor
04.06.2020 11:31 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:50

Türk Kızılay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde, ramazanda ve Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi normalleşme sürecinde de yardımlarıyla yüzleri güldürüyor.

Koronavirüsle mücadele sürecine denk gelen ramazan ve Ramazan Bayramı'nda Diyarbakır'da ihtiyaç sahiplerine 2 milyon 697 bin 900 lira ayni ve nakdi destek sunan Türk Kızılay, 13 bin 437 aileye yardım eli uzattı.

5 bin 896 kişiye giysi yardımı yapan, 67 bin 897 kişiye de iftar yemeği veren Kızılay, gönüllüleri aracılığıyla kapı kapı, sokak sokak dolaşarak ihtiyaç sahibi ailelere desteğini normalleşme sürecinde de sürdürüyor.

Türk Kızılay Diyarbakır Şube Başkanı Mesut Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın sürecinde tüm şube başkanları, yönetim kurulu üyeleri, merkez şubeleri ve ilçelerdeki şubeleri ile sahada çalışarak vatandaşların yardımına koşmaya devam ettiklerini söyledi.

Kızılay gönüllüleri ile yardım faaliyetleri için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Işık, vatandaşların taleplerini yerine getirmeye, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermeye gayret gösterdiklerini belirtti.

"Mahalle mahalle, sokak sokak, köy köy, ilçe ilçe dolaşarak muhtaç ailelerimize ulaştık. İmkanlarımız dahilinde onların ihtiyaçlarını gidermeye gayret ettik." diyen Işık, ramazan ayında ve bayramda da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde yardım gönüllüleriyle vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Binlerce aileye yardım ulaştırıldı

Türk Kızılay olarak, salgın döneminde bütün gönüllüleriyle sahada aktif rol aldıklarını dile getiren Işık, şöyle devam etti:

"Bütün gönüllülerimizle sahaya inerek ailelerimizi kapı kapı ziyaret ettik. 8 bin 992 ailemize gıda kolisi, 4 bin 134 ailemize konserve kavurma dağıttık. 5 bin 986 kişiye giysi ulaştırdık. 2 bin 269 ailemize 25 kilogramlık un yardımında bulunduk. Aşevimizden ramazan ayı boyunca 67 bin 897 kişiye iftar yemeği verdik. 310 aileye hijyen kolisi dağıttık. 2 bin 95 çocuğumuza çocuk paketi, çocuk kiti hediye ettik. Bayramda 45 bin kişiye maske dağıttık. 363 çocuğumuza bebek pedi hediye ettik. 1101 ailemize 100 liralık, 110 bin 100 lira tutarında alışveriş kartı hediye ettik. Ramazanda yaklaşık 22 bin ekmek dağıttık. Yurtlarda misafir ettiğimiz sağlık personeline 84 bin 596 öğün yemek ikram ettik. Yine yurtlarda karantinaya alınan ve yurt dışından getirilen misafirlere 20 bin 707 öğün yemek ikramında bulunduk."

Ramazan ayı ve bayram sürecinde de bağışçılardan gelen ayni ve nakdi yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını aktaran Işık, "243 bin 500 lira nakdi yardım ve yapılan 101 bin 500 lira değerinde gıda yardımını vatandaşlarımıza ulaştırdık. Bu vesileyle tüm şube başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, gönüllülerimize ve bu aileleri sevindirmemize katkı sunan bağışçılarımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Işık, Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi olarak yardım ulaştırdıkları yoksul ailelerin, teşekkürlerini, sevinç ve mutluluklarını bağışçılara iletmek istediğini ifade ederek "Bundan sonraki süreçte aynı tempoda ihtiyaç sahibi ailelerimize yardımı aksatmadan, mahalle mahalle, sokak sokak gezip faaliyetlerimiz yürütmeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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