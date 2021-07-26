Türk Kızılay Nevşehir Şubesi, hayırseverler tarafından bağışlanan etleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtt

Yapılan açıklamaya göre, Türk Kızılay Nevşehir Şubesi Kurban Bayramı'nda da görev başındaydı.

Yapılan açıklamaya göre, Türk Kızılay Nevşehir Şubesi Kurban Bayramı'nda da görev başındaydı. Nevşehirli hayırseverler tarafından Nevşehir Kızılay Şubesine bağışlanan etler bekletilmeden Kurban Bayramı öncesinde başvuru yapan, sosyal tespiti ve ihtiyaç sahipliği kontrolü yapılmış ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Türk Kızılay Nevşehir Şubesi depolarında 5'er kg'lık paketler halinde hazırlanıp Kızılay gönüllüleri tarafından dağıtılan etler kurban kesemeyen ailelere teslim edildi. Bayramın birinci günü başlayan dağıtımlar ikinci ve üçüncü gününde de devam etti. Nevşehir Kızılay Şubesine sıcak et olarak bağışlanan kurbanların dağıtımları 1 hafta sürerken, "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye! " kapsamında Kurban Bayramı öncesinde vekaleti Kızılay'a verilen kurbanların dağıtımıysa Et ve Süt Kurumu tarafından kesilip, konserve haline getirildiği için yıl boyunca dağıtılıyor.

Türk Kızılay Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek "Bu yıl canlı et dağıtımımız ve kurban payı konserve et dağıtımlarımızla Nevşehir'de ihtiyaç sahibi 3 bin aileye ulaşacağız. Ayrıca Kızılay Nevşehir Kurban Bayramı öncesinde stantlar kurarak topladığı bağışları yıl boyunca ihtiyaç sahipleriyle buluşturacak. " dedi.

"Kızılay'ın modeli bereketi yıl boyu yaşatan ve yaygınlaştıran bir model"

Kurban kesildikten sonra yapılan dağıtıma ilişkin bilgi veren Başkan Civelek, şöyle konuştu; "Özellikle Kurban Bayramı sürecinde kesilen etlerin bir kısmını canlı olarak halkımızla hemen buluştururken bir kısmını da Kurban Bayramı sonrasında konserve haline getirilmiş olan kavurmalarımızı ve kıymalarımızı Nevşehir'imizde yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. "

İşlemin, Et ve Süt Kurumunun hijyenik tesislerinde proseslerle gerçekleştirildiğini anlatan Civelek, Türk Kızılay'ın kurban modelinin, bereketi yıl boyu yaşatan ve yaygınlaştıran bir model olduğunu kaydetti. Civelek, kesilen ve nefaseti 1, 5 yıl kaybolmayan kurban konservelerinin şubelere dağıtıldıktan sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti.

Çalışmalarla alakalı açıklamalarda bulunan Ercan Civelek; "Herkese ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, "Bayram ihtiyaçlarını gidermek için hem yetimlerimizi hem de ihtiyaç sahibi ailelerimizi tek tek dolaşıyoruz. Kurban Bayramı'nda kurban kesemeyecek ailelerimiz varsa onlara destek veriyoruz. Kızılay Nevşehir Şubesi olarak yetim, yoksul, yaşlı, mağdur, muhtaç, herkesin yanındayız, herkesin yakınındayız. Onların dualarıyla birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. " ifadelerini kullandı. Bülten

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Kaynak: Habermetre