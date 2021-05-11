Türk Kızılay Muğla'da evi yanan aileye yardımda bulundu

Muğla'da evi yanan ve eşyaları kullanılamaz hale gelen Uysal ailesine, Türk Kızılay tarafından yaşam malzemesi yardımı yapıldı.

Muğla'da evi yanan ve eşyaları kullanılamaz hale gelen Uysal ailesine, Türk Kızılay tarafından yaşam malzemesi yardımı yapıldı.

Akbük Mahallesi'nde yaşayan Uysal ailesinin oturduğu ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Can kaybının yaşanmadığı yangından kurtulan aile, eşyalarının da zarar gördüğü olay sonrası sokakta kaldı.

Türk Kızılay Menteşe Şubesi görevlileri de ailenin durumunu yerinde gördü. Bunun üzerine aileye battaniye, giysi ve gıda yardımında bulunuldu. Ailenin belirlenen diğer ihtiyaçlarının giderilmesi için de çalışma başlatıldı.

Evlerinin yeniden inşa edilmesini isteyen Halil İbrahim Uysal (57), yangının şokunu yaşadıklarını dile getirdi. Uysal, Türk Kızılay yetkililerine teşekkür etti.

Türk Kızılay Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz de ailenin taleplerinin karşılanması için girişim başlattıklarını bildirdi.

Gürbüz, "Evleri tamamen yanan aileye gıda kolisi ve kıyafet yardımında bulunduk. Ailenin barınma sorununun çözümü için AFAD ve Menteşe Kaymakamlığı ile görüştük. Ailenin tüm ihtiyaçları kısa sürede karşılanacak." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç