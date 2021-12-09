Türk Kızılay Mobil Kan Bağışı uygulaması kullanıma sunuldu

Ülkemizin kan ihtiyacını hayırsever kan bağışçılarının destekleriyle karşılayan Kızılay, geliştirdiği Türk Kızılay Mobil Kan Bağışı uygulamasıyla da IOS ve Android platformlarında vatandaşlara kolaylık sağlıyor.

Türk Kızılay Mobil Kan Bağışı uygulamasında vatandaşlar, kan bağışları ile kazanacağı madalyalarına yönelik bilgileri öğrenebilirken, randevu oluşturabiliyor ve kan bağış noktalarını da görüp harita üzerinden istediği konuma erişebiliyor. Teknolojiyi hizmet verdiği herkese kolaylık sağlamak adına çalışmalarına yansıtan, teknolojik gelişmeleri takip edip geleceğini bu konuda planlayan Kızılay, bağış, gönüllü ve kan bağışı gibi farklı kategorilerdeki mobil uygulamalarıyla da vatandaşlara hizmet veriyor. Kan bağışçısı olan, kan bağışı yapmak isteyen veya kan bağışına dair bilgi sahibi olmak isteyenlerin kullanabileceği Türk Kızılay Mobil Kan Bağışı uygulaması da herkesin elinin altında bulunması gereken tek uygulama niteliği taşıyor. Kazanılan Madalyalar Görülebiliyor Kızılay'ın kendi bünyesindeki yazılım mühendisleriyle geliştirdiği, IOS ve Android işletim sistemlerine sahip telefon veya tabletlere yüklenen Türk Kızılay Mobil Kan Bağışı uygulamasıyla ihtiyaç duyulan işlemler tek yerden yapılabiliyor. SMS doğrulaması ile uygulamaya giriş yapan kullanıcılar, bağışçı profil bilgilerinin güncellemesini, iletişim tercihleri seçimini ve profil fotoğrafı eklemeyi yapabiliyor.

Kan bağışçıları, geçmiş kan bağışı bilgilerini kontrol edebilirken, kazanılan madalyalara ilişkin de gerekli toplam bağış sayısı bilgilerini "Ödül Kriterleri" bölümünden görüntüleyebiliyor. Vatandaşların yapmış olduğu kan bağışlarıyla elde ettiği madalya kazanım ilerleme durumu grafiksel olarak görüntülenebilirken profil fotoğrafının olduğu alanda da bağışçının sahip olduğu madalya ikonu yer alıyor. Vatandaşlar, daha önce kan bağışı yapılmasa bile yeni bağışçı kaydı yapabiliyor. Randevu Almak Çok Kolay Uygulama üzerinden il, tarih ve ekip türü gibi filtrelemelerle kan bağış noktalarını listeleyebilen vatandaşlar, üye olmadan da kan bağış noktaları bilgilerine erişim sağlayarak, konum bilgileriyle istedikleri kan bağış noktasına rahatça ulaşabiliyor. Türk Kızılay Mobil Kan Bağışı uygulaması içerisindeki harita üzerinden de bulunulan konuma göre seçim yapılabiliyor. Kan bağışı için uygunluk kontrollerinin yapılması sonrasında, kan bağış noktası, tarih ve saat seçimi ile randevu alabilen vatandaşlar, aktif randevuyu da iptal edip tekrar oluşturabiliyor. Randevu alındıktan sonra ise bağışçıya e-posta ve SMS ile bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca kan bağışına dair merak edilenlerin yer aldığı "Bilgi Bankası" bölümüne de oturum açmadan erişim sağlanabiliyor. "Bize Ulaşın Formu"nun da yer aldığı uygulamada, Türk Kızılay Mobil ve Gönüllü Ol uygulamalarına yönlendirme de bulunuyor.

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