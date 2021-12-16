Türk Kızılay, "Minik Eller Üşümesin Projesi" ile 10 bin çocuğu ısıtacak - Haberler
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Türk Kızılay, "Minik Eller Üşümesin Projesi" ile 10 bin çocuğu ısıtacak

Türk Kızılay,
AA / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Türk Kızılay Elazığ Şubesi, "Minik Eller Üşümesin Projesi" kapsamında 10 bin çocuk için hazırlanan kışlık giysilerin dağıtımına başladı.

ELAZIĞ (AA) - Türk Kızılay Elazığ Şubesi, "Minik Eller Üşümesin Projesi" kapsamında 10 bin çocuk için hazırlanan kışlık giysilerin dağıtımına başladı.

Türk Kızılay Elazığ Şubesince hayırseverlerin katkısı ile temin edilen atkı, bere, eldiven ve çoraplar genç Kızılay gönüllüleri tarafından özenle paketleniyor.

Gönüllüler hazırladıkları yardım paketlerini okul okul gezerek öğrencilere ulaştırıyor.

Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, gazetecilere, kış aylarında çocuklara destek sunmak için kışlık giysi dağıtmaya başladıklarını söyledi.

Kızılkaya, "Projemizin ilk adımını Kuyulu Ortaokulu ve Bahçekapı İlkokulunda başlatmış bulunuyoruz. Projemiz kapsamında gönüllü gençlerimizle içerisinde atkı, bere, eldiven ve çorapların bulunduğu hediye paketlerimizi dağıtıyoruz." dedi.

Kızılkaya, kışlık giysileri Elazığ merkez ile tüm ilçe ve köylerde dağıtacaklarını belirterek, çocukların kış aylarında soğuktan etkilenmemesi için yapılan çalışmanın anlamlı olduğunu kaydetti.

Türk Kızılay, Minik Eller Üşümesin Projesi ile 10 bin çocuğu ısıtacak

Türk Kızılay, Minik Eller Üşümesin Projesi ile 10 bin çocuğu ısıtacak

AA / Suat Öztürk - Son Dakika Haberleri

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