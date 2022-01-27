Türk Kızılay Mersin Şube Başkanı Köse'den kan bağışı çağrısı - Haberler
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Türk Kızılay Mersin Şube Başkanı Köse'den kan bağışı çağrısı

AA, Aleyna Coşkun - Güncel
Türk Kızılay Mersin Şube Başkanı Köse'den kan bağışı çağrısı

Türk Kızılay Mersin Şube Başkanı Muharrem Köse, kan bağışı çağrısında bulundu.

MERSİN (AA) - Türk Kızılay Mersin Şube Başkanı Muharrem Köse, kan bağışı çağrısında bulundu.

Köse, yazılı açıklamasında, ulusal kan stoklarının daima güçlü tutulması gerektiğini belirtti.

Vatandaşlardan, kan bağışına hassasiyet göstermesini beklediklerini aktaran Köse, "Kan ertelenemez ve yerine başka bir şey konulamaz bir tedavi aracıdır. Bağışçılarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızı bir kez daha kan stoklarının artması için seferber olmaya davet ediyoruz. Böylece kan ihtiyacı olan hastalarımız dermansız, hasta yakınları ise çaresiz kalmasın istiyoruz." ifadesini kullandı.

AA / Aleyna Coşkun - Güncel

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