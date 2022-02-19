Türk Kızılay Marmaris Şubesinde Baykan, yeniden başkanlığa seçildi - Haberler
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Türk Kızılay Marmaris Şubesinde Baykan, yeniden başkanlığa seçildi

AA, Sabri Kesen - Güncel
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Türk Kızılay Marmaris Şubesinde Baykan, yeniden başkanlığa seçildi

Türk Kızılay Marmaris Şubesi Başkanı Yakup Baykan, tekrar başkanlığa seçildi.

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Türk Kızılay Marmaris Şubesi Başkanı Yakup Baykan, tekrar başkanlığa seçildi.

Türk Kızılay Marmaris Şubesi hizmet binasında tek liste halinde yapılan genel kurulda 55 üye oy kullandı. Baykan oy kullanan üyelerin tamamının oyunu aldı.

Genel Kurul sonrası bir konuşma yapan Baykan, iyiliğin, yardımseverliğin, merhametin şefkat duygularının 154 yıldır tezahürü olan, felaketlerin en yoğun anında şefkatin simgesi Türk Kızılayın bir neferi olmaktan onur duyduklarını kaydetti.

Yeni yönetim kurulu listesinde asil üyelerin Yakup Baykan, Ayşegül Mungan, Zekeriya İlkhan, Muzaffer Akça, Alaattin Karaca, Ahmet Salih Gençalioğlu, Beyzanur Genç olduğu açıklandı.

AA / Sabri Kesen - Güncel

Marmaris, Türk, Güncel, Haberler

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