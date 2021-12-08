Türk Kızılay Manisa Şubesinden robotik kodlama eğitimi

MANİSA (İHA) - Türk Kızılay Manisa Şubesi tarafından kentte bulunan 20 öğrenciye yaklaşık 5 hafta süren 'Temel Robotik ve Kodlama Eğitimi' verildi. Kızılay tarafından öğrencilere ayrıca malzeme desteğinde de bulunuldu.

Türk Kızılay Genel Merkezi'nin Şenlendirme projeleri kapsamında hazırlanan ve Türk Kızılay Manisa Şubesi desteğiyle, Sancaklıbozköy Mahallesi'nde 75. Yıl İlkokulu ve Ortaokulu'ndaki 20 öğrenciye "Temel Robotik ve Kodlama" eğitimi verildi.

Türk Kızılay Manisa Şubesinin Robotik Kodlama atölyesine malzeme desteğinde bulunurken, Sancaklıbozköy Ortaokulu Bilişim Öğretmeni Hüseyin Şankaya tarafından öğrencilere "Temel Robotik ve Kodlama" eğitimi verildi. Yaklaşık 5 hafta süren eğitimler sonrasında öğrencilere katılımcı belgeleri verildi.

Öğrencilere ayrıca, Türk Kızılay Manisa Şubesi Toplumsal Güçlendirme Uzmanı Esra Karalı tarafından Türk Kızılay'ı anlatan sunum yapılıp, çeşitli hediyeler verildi.

Türk Kızılay Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci, Milli teknoloji hamlesini gerçekleştirecek olan genç nesillere, "Robot Benim Yeni Arkadaşım" projesiyle malzeme desteğinde bulunduklarını söyledi.

Öğrencilerin robotik kodlama becerilerini artırmak, bilgi ve beceri düzeylerini geliştirmek ve Milli teknoloji hamlesine katkı sunmayı hedeflediklerini belirten Keresteci, "Öğrenci ve gençlerimize, Türk Kızılay Genel Merkezi'nin şenlendirme projeleri kapsamında, 'Robot Benim Yeni Arkadaşım' adlı projeyle yaklaşık 5 hafta süren 'Robotik Kodlama Eğitimi' ile Robotik Kodlama atölyelerine malzeme desteğinde bulunduk. Bu projelerimizle ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sunmak, geleceğin teminatı olan gençlerimiz ufuklarını açmak, becerilerini arttırmayı hedefliyoruz. Projede katkısı olan eğitmenlerimize, şube çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA