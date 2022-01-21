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Türk Kızılay Manisa Şubesinden pilav hayrı

Türk Kızılay Manisa Şubesinden pilav hayrı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Türk Kızılay Manisa Şubesi, Şehzadeler ilçesinde Yiğitbaşı Veli Camii önünde pilav ve ayran ikramında bulundu.

MANİSA (İHA) - Türk Kızılay Manisa Şubesi, Şehzadeler ilçesinde Yiğitbaşı Veli Camii önünde pilav ve ayran ikramında bulundu.

Hayırseverlerin desteği ile hazırlanan pilav ve ayranlar, Cuma namazı çıkışında Türk Kızılay ikram aracından vatandaşlara dağıtıldı. Hayrın, Kızılay gönüllülerinin desteği ile olduğunu belirten Şube Başkanı Selman Keresteci, "Türk Kızılay bağışçılarının desteği ile ayakta duran bir kurum. Bağışçılarımızdan gelen destekleri sadece afet anlarında değil, her an vatandaşlarımıza çeşitli şekillerde ikram da bulunuyoruz. Bizlere dağıtım ve diğer konularda destekleri olan Manisa Genç Kızılay ve Kızılay gönüllülerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Pilav dağıtımına, Şehzadeler Belediye Başkan Ömer Faruk Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Songüler, Türk Kızılay Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci, Başkan Yardımcısı Öner Gürsel ile vatandaşlar katıldı. - MANİSA

Türk Kızılay Manisa Şubesinden pilav hayrı

Türk Kızılay Manisa Şubesinden pilav hayrı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kızılay, Manisa, Cuma, Türk, Yerel, Haber

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