Türk Kızılay Manisa Şubesi'nde il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

MANİSA (İHA) - Türk Kızılay Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci Başkanlığında, Gönüllü Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda 2021 yılı içerisinde Türk Kızılay'ın kent genelinde gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Tüm ilçelerin katıldığı toplantıda ayrıca, 2022 yılında hayata geçirilmesi beklenen projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Türk Kızılay Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, tüm ilçe yöneticilerinin katılımıyla verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türk Kızılay'ın uluslararası düzeyde büyük bir yardım kuruluşu olduğunu belirten Keresteci, "2021 acısıyla tatlısıyla geride kaldı. Bizler de Türk Kızılay Manisa Şubesi olarak 17 ilçe yöneticimizin katılımıyla yıl içerisinde yaptığımız çalışmaları ele aldık ve yeni hedeflerimiz hakkında görüşme gerçekleştirdik. Yeni yılın herkese hayır ve huzur getirmesini, tüm olumsuzlukların insanlık üzerinde uzak olmasını diliyorum. Türk Kızılay olarak mazlumun, ihtiyaç sahibinin ve zorda kalanların her zaman yanındayız." dedi. - MANİSA