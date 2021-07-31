Türk Kızılay Manavgat'ta yangın bölgesinde vatandaşların ve ekiplerin hizmetinde

Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özer, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın bölgesinde 150'den fazla kişiyle, vatandaşların gıda ihtiyaçlarını karşıladıklarını bildirdi.

Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özer, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın bölgesinde 150'den fazla kişiyle, vatandaşların gıda ihtiyaçlarını karşıladıklarını bildirdi.

Özer, AA muhabirine, ilçede yangının çıktığı ilk günden itibaren sahada olduklarını belirtti.

Bölgeye İzmir, Ankara, Düzce ve Adana'dan ekiplerin geldiğini anlatan Özer, "Artvin'de yaraları sarmaya çalışıyorduk. Yangını öğrenir öğrenmez ekibin bir kısmını orada bırakıp, buraya geldik." dedi.

İlk etapta ihtiyaçları tespit ettiklerini, buna göre bir çalışma başlattıklarını belirten Özer, bölgede dumana maruz kalan vatandaşlara, çalışanlara içecek ve yiyecek dağıtımı yaptıklarını dile getirdi.

Bölgede geçiş güzergahlarına ikram ve haberleşme araçları kurduklarını belirten Özer, "Bunu gören vatandaşlar, buradan geçerken kendileri de su tedariki sağlıyor. Burada hem vatandaşlara hem de yangın söndürmekle uğraşan Tarım ve Orman Bakanlığı personeline beslenme noktasında destek sağlıyoruz." diye konuştu.

Gezici ekiplerle hizmet ediliyor

Özer, sahada çalışan ekipler için hijyen konusunda da destek sağladıklarını bildirdi.

Manavgat'ta 4 bölgede hizmet verdiklerini anlatan Özer, 3 de gezici ekibin bulunduğunu kaydetti.

Ekiplerin, araçlarıyla su ve ikram malzemelerini ulaşımın zor olduğu noktalara taşıdığını belirten Özer, şunları söyledi:

"Türk Kızılay olarak sahada gönüllülerle 150'den fazla kişiyiz. Bunun yaklaşık 50'ye yakını profesyonel kadro dediğimiz afet yönetim çalışanlarımız. Bölge halkı yanan evini, yerleşim yerlerini terk etmiyor, biz de gezici ekiplerle onlara hizmet ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam