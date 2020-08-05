Türk Kızılay, Lübnan'a insani yardım ekibi gönderiyor
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Türk Kızılay, Lübnan'a insani yardım ekibi gönderiyor

Türk Kızılay, Lübnan'da Beyrut Limanı'ndaki depoda meydana gelen patlamanın ardından bölgeye yardım ekibi gönderiyor.

Türk Kızılay, Lübnan'a insani yardım ekibi gönderiyor
05.08.2020 14:53 | Son Güncelleme: 05.08.2020 14:56

Türk Kızılay, Lübnan'da Beyrut Limanı'ndaki depoda meydana gelen patlamanın ardından bölgeye yardım ekibi gönderiyor.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, bugün yola çıkacak acil tıp uzmanı doktorunun da yer aldığı 4 kişilik ekip, beraberindeki acil tıbbi malzemelerle bölge halkına destek olacak.

İhtiyaca göre yeni sevkiyatlar için hazırlıklarını da tamamlayan Türk Kızılay, bölgeye ulaştırdığı ekibiyle Lübnan Kızılhaçının alandaki faaliyetlerinde ortak hareket edecek.

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Türkiye'nin ve Türk Kızılayın ihtiyacı olana el uzatmak için her zaman hazır olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Lübnan'da yaşanan bu şiddetli patlama bizi derinden üzdü. Lübnan Yüksek Savunma Konseyi, başkent Beyrut'u felaket bölgesi ilan etti ve başkentte 2 hafta olağanüstü hal kararı aldı. Hemen Lübnan Kızılhaçıyla iletişime geçerek yardıma hazır olduğumuzu belirttik. Şu an bölgede acil yardım konusunda ihtiyaç bulunuyor. Çok fazla yaralı var. Lübnan Kızılhaçı ekipleri, sahada kurulan ilk yardım istasyonlarında yaralanan insanları tedavi etmenin yanı sıra arama ve kurtarma çalışmaları gerçekleştiriyor. Ambulanslarla yaralıları hastanelere sevk ediyorlar. Türk Kızılay olarak biz de acil yardım konusunda destek olmak için ekiplerimizi hazırladık. Bugün göndereceğimiz acil tıbbi malzemelerle birlikte biri acil tıp uzmanı doktor olmak üzere 4 kişilik insani yardım ekibimiz Lübnan'daki kardeşlerimizin yaralarını saracak. İhtiyaç durumuna göre ise sevkiyatlarımızı şekillendireceğiz."

Kaynak: AA

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