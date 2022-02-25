Türk Kızılay konvoyu, Ukrayna'ya insani yardım götürmek için yola çıktı

Türk Kızılay, Rusya'nın askeri müdahalede bulunduğu Ukrayna'ya destek amacıyla 5 tırdan oluşan yardım konvoylarından ilkini yola çıkardı.

Türk Kızılay, Rusya'nın askeri müdahaleyi başlatmasının ardından siviller için insani yardım talebi gönderen Ukrayna için harekete geçti.

Yapılan istişareler sonucu içinde 210 metrekarelik genel maksat çadırları, ailelerin barınmaları için afet çadırları, yatak, battaniye, çocuk battaniyesi, uyku tulumu gibi acil insani yardım malzemeleri ile hijyen malzemelerinin bulunduğu 5 tır ve mobil ikram aracı, Kızılay'ın İstanbul'daki Anadolu Bölge Afet Yönetim Merkezi'nden yola çıktı.

Uğurlama töreninde konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, 2014'ten bu yana Ukrayna'nın doğusunda devam eden silahlı çatışmalar ve insani krizin, bugün çok daha büyük bir boyutta iki ülkenin savaşına dönüştüğünü söyledi.

Kınık, krizin yükseldiği günden bu yana iki tarafla sürekli temas halinde olduklarını dile getirerek, "Ortamın risklerinden dolayı sivillerin korunması, insani yardım hatlarının açık tutulması, insani yardım çalışanlarının çatışmalardan en az etkilenmesi için hem çatışan taraflarla hem sahadaki insani yardım unsurlarıyla koordinasyonumuzu sürdürüyoruz. Hem Kızılay Genel Başkanı hem de Kızılay Federasyonunun Avrupa ve Orta Asya'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı sıfatımla bölgedeki bütün ülkelerin ve Avrupa'dan bu bölgeye yardım edebilecek olan ülkelerin Kızılhaç başkanlarıyla yarın acil kodlu bir zirve gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki çatışmaların geride bıraktığı ızdırabın çok hızlı bir şekilde dindirilmesi gerektiğini vurgulayan Kınık, "Ukrayna Kızılhaç'ı bizden çok acil insani yardım talebinde bulundu. Çok hızlı bir şekilde afet birimlerimizden 5 tır insani yardım malzemesinin yüklemesini yaptık." dedi.

Kınık, şu anda 100 binin üzerinde evsiz insan olduğunu, bu sayının 5 milyona çıkmasından endişe edildiğini belirtti.

Bölgeye Bulgaristan ve Romanya üzerinden geçip sınır kapısından ulaşacaklarının bilgisini veren Kınık, "İvano-Frankivsk şehrinde konuşlanacağız. Bundan sonraki insani yardım operasyonumuzu da buradan devam ettireceğiz. Çatışan taraflara araçlarımızın konum bilgilerini ve ekip bilgilerini iletiyoruz. Çatışmalar yaşanırken insani yardım zorunludur. Bu anlamda çatışan tarafları, sivilleri ve sahadaki sivilleri korumaya çalışan insani yardım çalışanlarını korumaya ve insancıl hukuk normlarını gözetmeye davet ediyoruz. Yardımlarımız devam edecek. Hayırseverlerimizi de bu süreçte Kızılay aracılığıyla bölgeye el uzatmaya davet ediyoruz." şeklinde konuştu.