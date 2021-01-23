Türk Kızılay konteyner kentte yaşayan depremzede çocukların yüzünü güldürdü
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Türk Kızılay konteyner kentte yaşayan depremzede çocukların yüzünü güldürdü

23.01.2021 16:59 | Son Güncelleme: 23.01.2021 17:02
Türk Kızılay konteyner kentte yaşayan depremzede çocukların yüzünü güldürdü

Türk Kızılay Elazığ Şubesi, 24 Ocak 2020'de gerçekleşen depremin birinci yılı dolayısıyla düzenledikleri etkinliklerle konteyner kentlerde geçici olarak barınan çocukların yüzünü güldürdü.

Türk Kızılay Elazığ Şubesi, 24 Ocak 2020'de gerçekleşen depremin birinci yılı dolayısıyla düzenledikleri etkinliklerle konteyner kentlerde geçici olarak barınan çocukların yüzünü güldürdü.

Kızılay gönüllüleri, konteyner kentlerde bir araya geldikleri depremzede çocuklara çeşitli gösteriler sundu ve onların eğlenceli vakit geçirmesini sağladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında önlemlerin alındığı etkinliklere katılan çocuklara hediye paketi de verildi.

Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezi Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ilk gününden bugüne kadar hep depremzedelerin yanında olduklarını belirtti.

Depremin birinci yılına girerken yine depremzede çocukların yanında olduklarını ifade eden Kızılkaya, şöyle devam etti:

"Depremin seneyi devriyesi olması münasebetiyle depremden fazla etkilenen miniklerimize o günü unutturmak ve yanlarında olmak adına çocuklarımıza yönelik çeşitli etkinliklerimiz oldu. İnşallah konteyner kentlerde yaşadıkları süre içinde bütün bireylerin yanında olacağız."

Kızılkaya, 24 Ocak depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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