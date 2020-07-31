Türk Kızılay KKTC'de 50 büyükbaş kurban kesti Kurban kesim detaylar Türk Kızılay Kuzey Kıbrıs Delegasyon Başkanı Recep Günaydın ile röportaj KKTC vatandaşı Murat İnci ile röportaj Türk Kızılay KKTC'de 50 büyükbaş kurban kestiTürk Kızılay Kuzey Kıbrıs Delegasyon Başkanı Recep Günaydın, Türk Kızılay olarak KKTC'de yurt içi ve...

Kurban kesim detaylar

Türk Kızılay Kuzey Kıbrıs Delegasyon Başkanı Recep Günaydın ile röportaj

KKTC vatandaşı Murat İnci ile röportaj Türk Kızılay KKTC'de 50 büyükbaş kurban kesti

Türk Kızılay Kuzey Kıbrıs Delegasyon Başkanı Recep Günaydın, Türk Kızılay olarak KKTC'de yurt içi ve dışından bağışçıların vekaletinde 50 büyükbaş kurban kesimini tamamladıklarını ve bunların 350 hisse olarak pay edileceğini kaydetti.

Günaydın, "Hijyenik koşullar içerisinde kurban kesimini tamamlamış olduk. Bütün bağışçılarımızın Allah kurbanlarını kabul eylesin. Hisseleri, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay ile KKTC genelindeki muhtaç insanlara dağıtacağız." diye konuştu.

KKTC vatandaşı Murat İnci ise kurban kesim sırasının düzenli ilerlediğini ve herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını kaydetti.

Kaynak: AA