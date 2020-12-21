Türk Kızılay kısıtlama günlerinde sokak hayvanları için sahaya iniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Türk Kızılay kısıtlama günlerinde sokak hayvanları için sahaya iniyor

21.12.2020 10:49 | Son Güncelleme: 21.12.2020 10:49
Türk Kızılay kısıtlama günlerinde sokak hayvanları için sahaya iniyor

Türk Kızılay Karasu Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında sokak hayvanlarına mama bırakıyor.

Türk Kızılay Karasu Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında sokak hayvanlarına mama bırakıyor.

Kısıtlama nedeniyle yeterince beslenemeyen sokak hayvanları, Türk Kızılay'ın gönüllü ekibiyle hem şefkat buldu hem karnını doyurdu.

Türk Kızılay Karasu Şubesi Başkanı Adem Ekşi ve gönüllüler, ilçe merkezi ve çevre mahallelerde sokak hayvanlarına taze ekmek ve mama bıraktı.

Ekşi, yaptığı açıklamada, hayvanların kısıtlama günlerinde yiyecek bulmakta zorlandığını belirterek, "İnsanlara olduğu kadar sokak hayvanlarımıza da elimizi uzatıyoruz. Türk Kızılay her yerde ve her alanda her canlının yanındadır." ifadesini kullandı.

Eğitimci ve Türk Kızılay gönüllüsü Zehra Türkoğlu Kuba ile makine mühendisi ve gönüllü Salim Direk de mesleklerinin yanı sıra Kızılay'ın faaliyetlerinde bulunmanın gurur verici olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Engin Altay Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Uğur Yücel Acun Ilıcalı Demet Akalın Birkan Sokullu
Spor Samatta Umut Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Adana İngiltere Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türk Kızılay kısıtlama günlerinde sokak hayvanları için sahaya iniyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 10:52:29. #1.15#
title