Türk Kızılay kısıtlama günlerinde sokak hayvanları için sahaya iniyor

Türk Kızılay Karasu Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında sokak hayvanlarına mama bırakıyor.

Kısıtlama nedeniyle yeterince beslenemeyen sokak hayvanları, Türk Kızılay'ın gönüllü ekibiyle hem şefkat buldu hem karnını doyurdu.

Türk Kızılay Karasu Şubesi Başkanı Adem Ekşi ve gönüllüler, ilçe merkezi ve çevre mahallelerde sokak hayvanlarına taze ekmek ve mama bıraktı.

Ekşi, yaptığı açıklamada, hayvanların kısıtlama günlerinde yiyecek bulmakta zorlandığını belirterek, "İnsanlara olduğu kadar sokak hayvanlarımıza da elimizi uzatıyoruz. Türk Kızılay her yerde ve her alanda her canlının yanındadır." ifadesini kullandı.

Eğitimci ve Türk Kızılay gönüllüsü Zehra Türkoğlu Kuba ile makine mühendisi ve gönüllü Salim Direk de mesleklerinin yanı sıra Kızılay'ın faaliyetlerinde bulunmanın gurur verici olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün